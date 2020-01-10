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Nijer'de kanlı çatışma: En az 25 askerle 60'tan fazla saldırgan öldü
6 saat önce
Nijer'in Mali sınırına yakın bir bölgede militanlarla ordu güçleri arasında çıkan çatışmada 25 asker hayatını kaybetti. Ölen saldırganlara ilişkin net bir sayı verilmezken, 'onlarca' olarak ifade edildi.
Nijer'de ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada en az 25 asker hayatını kaybetti. Olaylarda onlarca saldırganın da öldürüldüğü açıklandı. Bazı kaynaklar öldürülen militan sayısının 60'ın üzerinde olduğunu yazdı.
Nijer-Mali sınırına yakın Chinagodrar kentinde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmazken, şüpheler geçen ay yaşanan benzer eylemin arkasındaki IŞİD bağlantılı radikal dinci grupların üzerinde yoğunlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:21
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