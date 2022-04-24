Nijer'de kısmi kabine değişikliği - Son Dakika
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Nijer'de kısmi kabine değişikliği

24.04.2022 05:56
Nijer'de kısmi kabine değişikliği

Nijer'de kabineye 4 yeni isim atandı.

Nijer'de kabineye 4 yeni isim atandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Enerji Bakanlığına Yacoubou Ibrahim, Eğitim Bakanlığına Ibrahim Natatou, İletişim Bakanlığına Mahamadou Laouali Dan Dano ve Finans Bakan Yardımcılığına da Tchousso Ramatou Oumarou Tchiani'yi getirdi.

Kabinedeki bu değişikliğin eski İletişim Bakanı Mahamadou Zada'nın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Nijer Madencilik Şirketinin 2013'ten 2021'e kadar yöneticiliğini yapan Zada, 4,5 milyon avroyu zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Zada'nın ne zaman hakim karşısına çıkacağı bilinmiyor.

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cumhurbaşkanı, Finans, Enerji, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'de kısmi kabine değişikliği - Son Dakika


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