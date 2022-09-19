Fransa , 2013'ten bu yana Mali'de yürüttüğü Barkhane operasyonuna son vermiş ve Fransız askerlerinin bir kısmı Nijer'e çekilmişti.

Kaynak: AA

Fransa, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijer'de Fransa karşıtı eylem düzenlendi - Son Dakika

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