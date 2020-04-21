Nijer'de Kovid-19 karşıtı protestolarda 108 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Nijer'de Kovid-19 karşıtı protestolarda 108 kişi gözaltına alındı

Nijer'de hükümetin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı aldığı tedbirleri protesto eden 108 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijer'de hükümetin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı aldığı tedbirleri protesto eden 108 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Nijer Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17-20 Nisan tarihleri arasında başkent Niamey'de gece sokağa çıkmak ve toplu ibadetin yasaklanması gibi Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolara katılan ve şiddet eylemlerine başvuran 108 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan protestoculardan 10'unun yüksek güvenlikli Koutoukale cezavevine gönderildiği, bu kişilerin provokatör olarak işlem göreceği kaydedildi. Geçen hafta cuma günkü protestolarda, cuma namazının yasaklanmasına karşı çıkan göstericiler polisle çatışmış, pazar gecesi ise protestocular şehrin ana caddelerine barikatlar kurmuş, lastikleri ateşe vermişti. İlk vakanın 19 Mart'ta tespit edildiği Nijer'de halen 511 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüsün bulaştığı 124 kişi iyileşirken 20 kişi de hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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