Nijer'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2021'e kadar ara verilecek - Son Dakika

Nijer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle eğitime 2 hafta ara verilecek.
Hükümetten yapılan açıklamada, vaka sayısının yükselmesi nedeniyle okulların bir süre kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, eğitim-öğretime 17 Aralık-1 Ocak arası ara verileceği kaydedildi.
Nijer'de salgının başından bu yana 2 bin 160 kişi hastalığa yakalandı ve 80 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Uzun süredir yeni vaka görülmeyen ülkede, son birkaç haftadır günlük yeni hasta sayısı 20-30 bandında seyrediyordu.
- Kaynak: AA
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