Nijer'de mahsur kalan Türk vatandaşları özel seferle Türkiye'ye döndü - Son Dakika
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Nijer'de mahsur kalan Türk vatandaşları özel seferle Türkiye'ye döndü

09.08.2023 08:06

Nijer'de yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle dönemeyen Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen özel seferle İstanbul'a getirildi. Azerbaycan vatandaşları da aynı seferle Türkiye'ye getirildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahası kapandığı için dönemeyen Türk vatandaşları Dışişleri Bakanlığının düzenlediği özel seferle yurda döndü.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARI DA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Nijer'de yaşanan darbe nedeniyle mahsur kalan ve yurda dönemeyen Türk vatandaşları Türk Dışişlerinin düzenlediği özel seferle İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşları da Türkiye'ye getirildi. Başkent Niamey'deki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı'ndan yerel saatle 21.30'da havalanan TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçak, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında İstanbul'a ulaştı. Büyük bir kısmı Türk vatandaşı olan yolcular, uçağın inişinin ardından terminale alınarak pasaport kontrolünden geçip yurda giriş yaptı.

Nijer'de mahsur kalan Türk vatandaşları özel seferle Türkiye'ye döndü

DARBE YAPAN ASKERLER HAVAALANI KAPATTI

Özel seferle dönen Türk vatandaşlarından Oktay Kutlu, bir seneyi aşkın süredir Nijer'de çalıştığını belirterek, "Biz normalde 2 gün önce dönecektik Türkiye'ye, şu an orada darbe yapan askerler havaalanını kapattıkları için tekrar 2 gün sonraya uçağı aktardılar. Sağ olsunlar bu esnada da konsolosluğumuz, oradaki ve buradaki makamlarımızın hepsi çok yardımcı oldular, bize bu imkanı sağladılar geldik." dedi.

"GÜNÜN 2-3 SAATİ ELEKTRİK VAR, GERİ KALANINDA YOK"

Türkiye'ye dönmek için biletlerinin ertelendiğini belirten Tuğyan Işık ise, ülkede elektrik kesintisinden kaynaklı bazı sistemsel sorunların yaşandığını ifade ederek, "Devletimize ve yetkililerimize teşekkür ederiz. Muhtemelen özel izinle bu sefer yapılmış. Çünkü biletlerimizi devamlı erteliyorduk. En son özel izinle uçak gelince Orada Nijer, Nijerya'dan elektriği alıyor. Nijerya da elektriği kesince kendi iç elektrik ihtiyaçları çok kısıtlı. Günün 2-3 saati elektrik var, geri kalanında yok. İnternet ona bağlı, su ona bağlı. Sistemsel çok problemler yaşandı." diye konuştu.

Nijer'de mahsur kalan Türk vatandaşları özel seferle Türkiye'ye döndü

"TÜRKLERE KARŞI KÖTÜ BİR DURUM OLUŞMADI"

Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Ramazan Kemat, "Biraz sıkıntılı süreçlerimiz oldu orada. Orada biz yol yapımında çalışıyorduk ortalık orada biraz karıştı. Askerler yönetime el koydu. Karşımıza ne gelecek bilmiyoruz çünkü otorite boşluğu oluştu ülkede. Ama Türklere karşı kötü bir durum oluşmadı. Gitmek isteyen arkadaşlarımız vardı firmamızda sağ olsun yardımcı oldu. Gelmek isteyen arkadaşlarımız geldi ama orada çalışmaya devam eden çok arkadaşımız var. Konsolosluğumuz gerçekten çok iyi çalışıyor kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün tahliye esnasında büyük bir çaba gösterdi. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA
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