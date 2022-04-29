Nijer'de muhalefet, ülkede yabancı asker konuşlandırılmasına karşı harekete geçecek - Son Dakika

Nijer'de muhalefet partileri, meclisten geçen ülkede yabancı asker konuşlandırılmasına ilişkin karara karşı eylem çağrısı yaptı.

Muhalefet koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, meclisten geçen bu kararın halkın ve sivil toplumun iradesine karşı verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yabancı partnerlerden, askerlerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek ve ülkedeki Fransız karşıtlığını artırabilecek bu tehlikeli maceradan vazgeçmelerinin beklendiği kaydedildi.

Bu karara karşı yasal ve kalıcı protestolara yakın zamanda başlanacağı vurgulanan açıklamada, protestolara ilişkin belirlenecek takvimin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Nijer'de 22 Nisan'da terörle mücadelede Fransız Barkhane Operasyonu ve Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü de dahil yabancı askeri operasyonların ülkede konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı 31 "hayır" oyuna karşı 131 "evet" ile kabul edilmişti.

Muhalefet partileri, oylama öncesi karar ilişkin meclisteki tartışmada, karara karşı olduklarını açıklamıştı.

Mali krizi sonrası stratejik partner Nijer

Avrupa ülkelerinin Mali ile yaşadığı Wagner krizi sonrası Nijer, AB ve uluslararası toplum için Sahel'de güvenilir bir ortak olarak görülüyor.

Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiaları üzerine Mali ile Fransa arasında Eylül 2021'de bir kriz patlak vermişti.

Yaklaşık 10 yıldır Sahel'de çeşitli askeri operasyonlar yürüten Fransa, Wagner iddialarına tepki vermiş ve Bamako yönetimiyle arası açılmıştı.

Fransa, Mali'deki cunta yönetiminin bu süreçte Rusya ile de yakınlaşmasının akabinde 2013'den bu yana yürütülen Barkhane Operasyonu'nun kademeli olarak sonlanacağını duyurmuştu.

Mali'deki askeri üslerden çekilmeye başlayan Fransa, Barkhane unsurlarını Nijer'in Mali sınırına yeniden konuşlandırmak istediğini duyurmuştu.

Fransa, halen 4 bin 600 askerinin bulunduğu ve 2012'den bu yana çeşitli askeri operasyonlarla varlık gösterdiği Sahel'deki gücünü kaybetmek istemiyor.

Paris yönetimi, Sahel'den tamamen çekilirse, deniz erişimi arayan El Kaide ve DEAŞ'a bağlı grupların ana rotasının Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya kayabileceği uyarısı yapıyor.

Nijer, Fransa'nın Sahel'deki askeri gücünü koruyabilmesi adına stratejik bir ülke olarak değerlendiriliyor.