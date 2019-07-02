Son Dakika Haberleri: Nijer'de ordu karargahına saldırı: 18 ölü
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Nijer'de ordu karargahına saldırı: 18 ölü

1 saat önce

Nijer'de ordu karargahına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijer'de ordu karargahına saldırı: 18 ölü, System.String[]
Nijer'de ordu karargahına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de ordu tarafından bugün yapılan açıklamada, Mali sınırındaki Inates kentinde ordu karargahına dün öğle saatlerinde militanlar tarafından bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Militanların karargah yakınına yerleştirdiği bombaları infilak ettirerek 2 askeri aracı imha ettiği, sonrasında motosikletten askerlere ateş açtığı öğrenildi. Saldırıda en az 18 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise kaçırıldığı bildirildi. Saldırı sırasında en az 10 tane askeri aracın ise çalındığı belirtildi.

Mayıs ayında aynı bölgede düzenlenen saldırıda 28 asker hayatını kaybetmişti. - NİAMEY
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:31 Kaynak: İHA
Afrika, Nijer, 3. Sayfa
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