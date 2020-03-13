Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü - Son Dakika

Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü

59 dakika önce

Nijer'in Mali sınırında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 12 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü, System.String[]

Nijer'in Mali sınırında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 12 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tillaberi bölgesindeki Ayerou kentinde Nijer Ulusal Muhafız güçlerine ait karargaha, kimliği belirlenemeyen kişiler saldırı düzenledi.

Tabareybarey noktasındaki karargaha motosikletlerle gelen saldırganlar 12 askeri öldürdü.

Çatışma ülkede görev yapan Fransız Barkhane güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana ciddi terör saldırılarına hedef oldu.

Bölgede 2017'den bu yana olağanüstü hal uygulanırken, Nijer yönetimi ekim ayında insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.

Tillaberi'de geçen ocak ayında bir karakolun hedef alındığı saldırıda 89 asker hayatını kaybetmişti.

Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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