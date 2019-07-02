Son Dakika Haberleri: Nijer'de orduya saldırı: 18 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Nijer'de orduya saldırı: 18 ölü

1 saat önce

Nijer'in Mali sınırında orduya ait bir karargaha yönelik saldırıda 18 askerin öldüğü bildirildi.

Nijer'de orduya saldırı: 18 ölü, System.String[]
Nijer'in Mali sınırında orduya ait bir karargaha yönelik saldırıda 18 askerin öldüğü bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, teröristler Mali sınırındaki Inates kentinde bulunan karargaha dün öğleden sonra saldırı düzenlendi.
Karargah yakınında bomba yerleştiren teröristler 2 aracı imha etti ve askerlere ateş açtı. Olayda 18 asker yaşamını yitirdi, 4 askerden ise haber alınamıyor.
Saldırıda 10'dan fazla askeri araç da çalındı.
Ülkenin Mali sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tillaberi bölgesinde Tongo-Tongo kentinde, devriye görevi yapan 52 kişilik askeri birliğe mayıs ayında teröristlerce saldırı düzenlenmiş 29 asker yaşamını yitirmişti.
Nijer ordusu ülkenin batısında DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor.
Öte yandan bölgede terörle mücadele adı altında Fransa'nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:59 Kaynak: AA
Nijer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastanede hayatını kaybetti Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijer'de orduya saldırı: 18 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]