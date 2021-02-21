Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi

21.02.2021 20:55
Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi devam ederken, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi devam ederken, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Tillaberi bölgesindeki Dargol mevkisinde, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçtiği anda, yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Saldırıda, komisyon üyesi 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

Mali sınırında bulunan ve 2017'den bu yana terör örgütlerinin hedefi olan Tillaberi'de, 1 Ocak-30 Kasım 2020'de yaşanan saldırılarda 89 kişi ölmüş ve 80 binden fazla kişi de yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur

Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bugün yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başlamıştı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane yarışıyor.

Seçimden, hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı ve 2 kez Dışişleri Bakanlığı ve akabinde İçişleri Bakanlığı yapmış 61 yaşındaki Bazoum'un zaferle çıkacağına inanılıyor.

Buna karşın ülkeyi 1993'ten 1996'ya kadar yöneten ve darbeyle devrilen muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı 71 yaşındaki Ousmane'nin de sürpriz yapabileceği belirtiliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Cumhurbaşkanı, Nijer, Terör, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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