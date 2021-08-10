Nijer'de seller 44 can aldı - Son Dakika

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 44 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hazirandan 8 Ağustos'a kadar aşırı yağışların neden olduğu sellerden 45 bin 768 kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde 5 bin 218 evin hasar gördüğü, 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaşanan sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.