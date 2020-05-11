Nijer'de silahlı saldırılarda 20 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Mali sınırındaki köylerine hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda en az 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mali sınırında yer alan Tillaberi bölgesindeki 3 köye motosikletli kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıları üstlenen olmadı ancak bölge büyük oranda Mağrib El Kaidesi'ne mensup isyancı grupların kontrolünde bulunuyor.

Tillaberi bölgesinde, 2017'den bu yana asker ve sivillerin hedef alındığı ciddi terör saldırıları yaşandı. Saldırılardan Mali'nin kuzeyindeki isyancı silahlı gruplar sorumlu tutuluyor.

Mali, Burkina Faso ve Benin ile komşu Tillaberi'de, 2017'den bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.