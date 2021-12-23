Nijer'de sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijer'in Burkina Faso sınırında bulunan Makalondi sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberle göre, başkent Niamey'in yaklaşık 100 kilometre güneybatısında bulunan Makalondi sınır karakoluna kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Gümrükte bulunan kantarların ve karakolun ateşe verildiği saldırıda 2 gümrük memuru, 2 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Özel kuvvetlerin bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.
Kaynak: AA
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