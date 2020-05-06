Nijer'de sınır karakoluna saldıran Boko Haram üyesi 50 terörist öldürüldü - Son Dakika

Nijer'de sınır karakoluna saldıran Boko Haram üyesi 50 terörist öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijer'de terör örgütü Boko Haram üyelerinin sınır karakoluna saldırısında çıkan çatışmada 50 terörist öldürüldü, 2 asker hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de terör örgütü Boko Haram üyelerinin sınır karakoluna saldırısında çıkan çatışmada 50 terörist öldürüldü, 2 asker hayatını kaybetti. Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Boko Haram mensubu teröristlerin 3 Mayıs pazar günü Diffa kentindeki sınır karakoluna saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, askerlerin saldırıya karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 50 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin yaşamını yitirdiği ve 3 askerin yaralandığı kaydedildi. Nijer'de 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijerya'da da saldırılar düzenliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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