Nijer'de sınırdaki askerlere saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Nijer'in Burkina Faso sınırında askerlere düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker kayboldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Burkina Faso sınırındaki Tapoa mevkisinde askerlere saldırdı.

Olayda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker kayboldu.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Tapoa'nın yer aldığı Tillaberi bölgesi, hafta başında da askerlerin hedef alındığı bir saldırıya sahne olmuş ve 2 asker yaşamını yitirmişti.

Tillaberi'de 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.