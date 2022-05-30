Nijer'de terör 2013'ten beri 1200 can aldı - Son Dakika
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Nijer'de terör 2013'ten beri 1200 can aldı

30.05.2022 03:53
Nijer'de terör 2013'ten beri 1200 can aldı

Nijer'de 2013'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında 1200 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'de 2013'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında 1200 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanı Alkassoum Indatou, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin mecliste yaptığı konuşmada bazı rakamlar paylaştı.

Indatou, 2013'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında 700'ü sivil, 500'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 1200 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıların sadece insan hayatına mal olmadığını vurgulayan Indatou, saldırılar nedeniyle binlerce kişinin yerlerinden edildiğini ve fakirliğin giderek derinleştiğini kaydetti.

Nijer'de Mayıs 2013'te, Libya ve Cezayir sınırında yer alan Agadez bölgesinde bir askeri karargah ve bir maden sahasına intihar saldırısı düzenlenmişti.

Bu 2 saldırı, ülkedeki ilk terör eylemleri olarak kayda geçmişti.

Güvenlik durumu 2015 itibarıyla Boko Haram'ın, Nijerya sınırındaki Diffa bölgesindeki saldırıyla kötüleşmeye başlamıştı.

Ülkenin Mali sınırında yer alan Tillaberi ve Tahoua bölgeleri de 2017'de Mali'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terörist gruplar tarafından sık sık hedef alınmıştı.

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Kaynak: AA

Güvenlik Görevlisi, Terör, Nijer, Güncel, Son Dakika

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