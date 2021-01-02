Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı. Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

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