Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti
02.01.2021 21:53
Afrika ülkesi Nijer'in Mali sınırındaki iki köyüne teröristlerce saldırı düzenlendi. Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.
56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ YARALANDI
Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı. Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.
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