Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü, 20 yaralı
02.01.2021 23:12
Nijer'in Mali sınırına yakın Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde gerçekleştirilen terör saldırısında 56 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.
Nijer'in Mali sınırına yakın Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde gerçekleştirilen terör saldırısında 56 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.
Nijer'in Mali sınırında sivilleri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirildi. Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde terörist grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 56 sivilin öldürüldüğü belirtirken, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırı Nijer İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulanırken, yetkililerin bölgeye asker sevk ettiği duyuruldu. - NİAMEY
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