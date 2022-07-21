Nijer'de toprak kayması ve seller 15 can aldı

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zinder bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması ve sellere neden oldu.

Bölgede 23 binden fazla kişinin etkilendiği afetlerde 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijer, 2020'de iklim değişikliğinin neden olduğu seller yüzünden tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşamıştı. Seller nedeniyle 32 bin 900 konut ve 3 bin hektardan fazla ekilebilir arazi, sular altında kalmıştı. Yaklaşık 360 bin kişinin etkilendiği sel felaketinde 70 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde, hem altyapı eksikliği hem de bir anda çok miktarda yağış düşmesi sonucu sık sık sel ve su taşkınlarına rastlanıyor.