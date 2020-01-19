Nijer'de ülkedeki Fransız askerlere karşı protesto - Son Dakika
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Nijer'de ülkedeki Fransız askerlere karşı protesto

6 saat önce

Batılı üslere karşıtlığın giderek arttığı Afrika'da, son olarak Nijer'de ülkedeki Fransız askerlerine karşı protesto düzenlendi.

Nijer'de ülkedeki Fransız askerlere karşı protesto, System.String[]

Batılı üslere karşıtlığın giderek arttığı Afrika'da, son olarak Nijer'de ülkedeki Fransız askerlerine karşı protesto düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Niamey'de Nijer ordusunu destekleyen, yabancı üslere karşı çıkan protestolara getirilen yasağa karşı gösteri düzenlendi.

Çok sayıda Nijerlinin katıldığı protestoda, Nijer ordusunun terörle mücadelede ağır kayıplar vermesi eleştirilerek, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılması istendi.

Polis, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polise taş atarak karşılık veren protestocular, bazı noktalarda lastikleri ateşe verdi.

Protestonun organizatörleri, Nijer savunma ve güvenlik güçlerinin moralini yükseltmek için bu tür gösterilere ihtiyaç olduğunu, Fransız Barkhane güçlerinin varlığının tüm Sahel ülkelerinin egemenliğine tehdit olduğunu savundu.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin 500 asker görevlendirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile G5 Sahel liderleriyle ülkesinde düzenlediği zirve sonrası, Sahel'e 220 asker daha gönderileceğini açıklamıştı.

Afrika, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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