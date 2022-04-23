Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi

23.04.2022 04:55
Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi

Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclisten geçti.

Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclisten geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, terörle mücadelede Fransız Barkhane Operasyonu ve Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü de dahil yabancı askeri operasyonların ülkede konuşlanmasına olanak veren yasa tasarısı meclis gündemine geldi.

Oylamadan önce mecliste yapılan tartışmada, muhalefet partileri yabancı askerlerin ülkeye gelmesinin milli egemenliğe tehdit olduğunu savunarak tasarıya karşı çıktı.

Hükümet partisinin meclisteki çoğunluğa sahip olması nedeniyle tasarı 31 "hayır" oyuna karşı 131 "evet" ile kabul edildi.

Böylece Mali'den birkaç ay içinde tamamen çekilecek Barkhane ve Takuba Görev Gücü'nün Nijer'e konuşlanacak olması da kesinlik kazandı.

Oylama öncesi AB ile Nijer arasında görüşme trafiği

Oylama öncesi Nijer, Avrupa Birliği ülkelerinden bazı önemli isimleri ağırlamıştı.

Ülkeyi hafta başında Fransa Kalkınma Ajansı (ADF) Başkanı Remy Rioux ziyaret etmiş, geçen hafta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Nisan başında da Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard yetkililerle görüşmüştü.

Bu görüşme trafiği, "Avrupa Nijer'i yabancı asker konuşlanması konusunda ikna etmek istiyor" şeklinde yorumlanmıştı.

Avrupa ülkelerinin Mali ile yaşadığı Wagner krizi sonrası Nijer, AB ve uluslararası toplum için Sahel'de güvenilir bir ortak olarak görülüyor.

Nijer'de halk her ne kadar Fransa'nın ülkedeki askeri varlığına şiddetle karşı çıksa da hükümet terörle mücadelede yabancı partnerlerle iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Mali krizi sonrası stratejik partner Nijer

Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiaları üzerine Mali ile Fransa arasında Eylül 2021'de bir kriz patlak vermişti.

Yaklaşık 10 yıldır Sahel'de çeşitli askeri operasyonlar yürüten Fransa, Wagner iddialarına tepki vermiş ve Bamako yönetimiyle arası açılmıştı.

Fransa, Mali'deki cunta yönetiminin bu süreçte Rusya ile de yakınlaşmasının akabinde 2013'den bu yana yürütülen Barkhane Operasyonu'nun kademeli olarak sonlanacağını duyurmuştu.

Mali'deki askeri üslerden çekilmeye başlayan Fransa, Barkhane unsurlarını Nijer'in Mali sınırına yeniden konuşlandırmak istediğini duyurmuştu.

Fransa, hala 4 bin 600 askerinin bulunduğu ve 2012'den bu yana çeşitli askeri operasyonlarla varlık gösterdiği Sahel'deki gücünü kaybetmek istemiyor.

Paris yönetimi Sahel'den tamamen çekilirse, deniz erişimi arayan El Kaide ve DEAŞ'a bağlı grupların ana rotasının Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya kayabileceği konusunda uyarıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika! Minik Öykü programa damga vurdu... Asker selamıyla komutan karşıladı Son dakika! Minik Öykü programa damga vurdu... Asker selamıyla komutan karşıladı Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: 'Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz' Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: 'Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz'

Yasa Tasarısı, Fransa, Asker, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:58 Ukrayna'nın, garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak! Aralarında Türkiye de var
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 05:05:05. #1.11#
SON DAKİKA: Nijer'de yabancı asker konuşlanmasına olanak tanıyan tasarı kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement