Nijer'de yardım dağıtımında izdiham: 20 ölü - Son Dakika
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Nijer'de yardım dağıtımında izdiham: 20 ölü

15 dakika önce

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde, Nijeryalı mültecilere yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijer'de yardım dağıtımında izdiham: 20 ölü, System.String[]

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde, Nijeryalı mültecilere yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın Borno eyaleti Valisi Babagana Umara Zulum'ün Diffa'da yaşayan Nijeryalı mültecilere yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktı.

İzdihamda çoğunluğu kadın ve çocuk, 20 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları yapılırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın şiddet eylemlerinden kaçan on binlerce Nijeryalı, sınırdaki Diffa bölgesinde mülteci olarak yaşıyor.

Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Diffa bölgesi 5 yıldır olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Nijerya, Borno, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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