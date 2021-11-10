Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika

Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor.

Maradi kentinde bir anaokulunda 8 Kasım'da çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5-6 yaşlarındaki 25 çocuk hayatını kaybetmişti.

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur