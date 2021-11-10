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Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika

Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi

10.11.2021 02:42
Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi

Nijer'in güneyinde yer alan Maradi kentindeki okulda çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların sayısı 28'e yükseldi.

Nijer'in güneyinde yer alan Maradi kentindeki okulda çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların sayısı 28'e yükseldi.

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, yangında yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 28'e çıktığını duyurdu.

Maradi kentinde bir anaokulunda 8 Kasım'da çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5-6 yaşlarındaki 25 çocuk hayatını kaybetmişti.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor.

Bu dersliklerde zaman zaman ölümle sonuçlanan yangınlar çıkıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika
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