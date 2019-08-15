Nijer Dışişleri Bakanı Ankourau (1)
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Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın...
Nijer Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:31 Kaynak: AA
Dışişleri, İşbirliği, Afrika
Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'nın konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -3-
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