Nijer, Fransa referanslı ulusal marşını değiştiriyor

Nijer'in, Fransız sömürgesi olduğu yıllara yüceltici atıflarda bulunan Fransa referanslı ulusal marşını değiştireceği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijer Kültürel Yenilenme Bakanı Assoumana Malam Issa, Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf ve yeni ulusal marştan sorumlu komite ile düzenlenen ortak toplantının ardından yaptığı açıklamada, bağımsızlığını 1960'ta kazanan ülkenin ulusal marşının içeriğinde Fransız sömürgesi olduğu yılları yüceltici atıflar olduğunu belirtti.

"Marşta, herkesin eleştirdiği belli kısımlar var. Halkı heyecanlandıracak, harekete geçirtecek bir marşa, vatanperverlik hissiyatımıza dokunacak bir slogana ihtiyaç var." diyen Issa, insanlardan kendi fikirlerini de sunmalarını istedi.

Issa, komitenin öncelikle Nijer'e uygun yeni bir marş bulmaya çalışacağını ya da mevcut marşta düzeltmelere gideceğini ifade etti.

Bağımsızlığın kazanılmasından bir yıl sonra kabul edilen "La Nigerienne" adlı ulusal marşı, Fransız Maurice Albert Thiriet tarafından yazılmıştı.

Nijerliler, marşın özellikle "Gururlu ve minnettar olalım/ Yeni özgürlüğümüzden!" şeklindeki üçüncü ve dördüncü mısralarının ülkeyi sömüren Fransa'yı yücelttiğini düşünüyor.