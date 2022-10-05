VAGADUGU – ECOWAS temsilcileri Burkina Faso'dan memnun ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

VAGADUGU – ECOWAS temsilcileri Burkina Faso'dan memnun ayrılıyor

05.10.2022 10:08

Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun Başkent Vagadugu'ya gelişi Uçaktan inişi ve karşılama töreni Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun basın açıklaması VAGADUGU (AA) – Burkina Faso da hafta sonu gerçekleşen askeri darbe sonrası Batı Afrika Devletleri Ekonomik...

Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun Başkent Vagadugu'ya gelişi

Uçaktan inişi ve karşılama töreni

Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun basın açıklaması VAGADUGU (AA) – Burkina Faso da hafta sonu gerçekleşen askeri darbe sonrası Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgeye heyet gönderdi. Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun başkanlık yaptığı heyet, ülkedeki dini ve geleneksek toplulukların liderleriyle görüşmesinin yanı sıra, yönetime el koyan ve Cumhurbaşkanlığını ilan eden Yüzbaşı İbrahim Traore ile de görüştü. Mahamadou Issoufou, çeşitli toplantılardan sonra basına açıklamalarda bulundu. Issoufou, İbrahim Traore ile açık ve derinlemesine görüştüklerini ifade ederek, "Kaptan Traore ile yaptığım görüşmeden tamamen memnunum. Kendimizden emin bir şekilde ayrılıyoruz ve görevimiz hakkında ECOWAS'ın mevcut başkanına ve Devlet Başkanlarına rapor vereceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Burkina Faso'da 8 çocuk açlıktan öldü Burkina Faso'da 8 çocuk açlıktan öldü Yüzbaşı İbrahim Traore ilk kez halkın karşısına çıktı (2) Yüzbaşı İbrahim Traore ilk kez halkın karşısına çıktı (2)
Kaynak: AA

Burkina Faso, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAGADUGU – ECOWAS temsilcileri Burkina Faso'dan memnun ayrılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 16:27:45. #1.11#
SON DAKİKA: VAGADUGU – ECOWAS temsilcileri Burkina Faso'dan memnun ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement