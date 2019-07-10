Son Dakika Haberleri: Nijer'in kuzeyindeki Fransız askeri üssü kapatıldı
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Nijer'in kuzeyindeki Fransız askeri üssü kapatıldı

45 dakika önce

Fransa'nın Nijer'in uzak kuzey bölgesindeki Madama'da bulunan askeri üssünü kapattığı bildirildi.

Nijer'in kuzeyindeki Fransız askeri üssü kapatıldı, System.String[]
Fransa, Libya, Nijer, Güncel
Fransa'nın Nijer'in uzak kuzey bölgesindeki Madama'da bulunan askeri üssünü kapattığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Fransa, 2014'te terörist grupların tedarik akışını daha iyi kontrol etmek amacıyla Nijer, Libya ve Çad sınırında kurulan Madama askeri üssünden çekildi.
Çöldeki izole konumu nedeniyle ikmal bakımından zor bir üs olan Madama askeri üssünün kapatılmasıyla, Fransa'nın Barkhane operasyonunda strateji değişikliğine gittiği belirtiliyor.
Uzmanlar, Barkhane'nin aynı anda her yerde olmak yerine görülebilir başarılar elde etmek için belli bölgelerde geleneksel güçlere odaklanmayı amaçladığını ifade ediyor.
Nijer ordusu ülkenin batısında DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor. En son geçen hafta Mali sınırında bir karargaha yönelik saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan bölgede "terörle mücadele" adı altında Fransa'nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.
Nijer'de sivil toplum örgütleri, geçen ay düzenledikleri protestoda, ülkede yabancı askeri varlığı istemediklerini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:20 Kaynak: AA
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