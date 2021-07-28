Nijer'in Mali sınırında 14 sivil terör kurbanı oldu - Son Dakika

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso , Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DAEŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Açıklamada, olayda 14 sivilin öldüğü ve 1 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

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