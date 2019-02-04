Son Dakika Haberleri: Nijer Parlamentosu ile Sağlık Turizmi Anlaşması

Nijer Parlamentosu ile Sağlık Turizmi Anlaşması

1 saat önce

Yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarını kabul eden Emsey Hospital, önceki gün Nijer Parlamentosu ile Uluslararası Sağlık Turizmi anlaşması yaptığını açıkladı.

Nijer Parlamentosu ile Sağlık Turizmi Anlaşması, System.String[]
Yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarını kabul eden Emsey Hospital, önceki gün Nijer Parlamentosu ile Uluslararası Sağlık Turizmi anlaşması yaptığını açıkladı.

Hastane yönetimi ve Nijer heyeti   Pendik Kurtköy'de bulunan Emsey Hospital'da bir araya geldi. Toplantı  Nijer  milletvekillerinden Zakara Karidio ve Ankara Nijer Sağlık Ataşesi Mohammed Goumour  ile Emsey Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Hayreddin  Yekeler arasında yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Emsey Hospital Genel Müdürü Yekeler, "Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine, sağlık turizmi kapsamında bilimsel ve teknolojik alt yapımızla dünyanın güvendiği ülke Türkiye algısına ve ülkemizin ekonomisine katkı sunuyor olmaktan kıvanç duyuyoruz" dedi.

İmzalanan iş birliği protokolü ile Nijer Parlamento üyeleri ve yakınlarının tedavilerinin hastanede gerçekleştirilebileceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:38 Kaynak: DHA

Kurtköy, Nijer, Sağlık
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