Nijer, Sahel'deki güvensizlikle mücadele için Nijerya'ya yardım çağrısında bulundu - Son Dakika

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, Nijerya'yı, Sahel'deki güvensizlikle mücadele için bölgesel bir askeri görev gücü oluşturmaya yardım etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Bazoum, mevkidaşı Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bazoum, terör örgütü Boko Haram'la mücadele için Nijerya'nın kurduğu görev gücünün iyi bir adım olduğunu belirterek, "Bu tür bir modeli Sahel bölgelerinde çoğaltmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomisi ve bölgesel bir güç merkezi olduğunun altını çizen Bazoum, ülkenin Sahel için benzer bir modelin düzenlenmesine yardım ederse, bölgedeki teröristlerle mücadelenin mali yükünü azaltacağını belirtti.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesindeki güvenlik durumunu ele almak için kurmaylarıyla basına kapalı görüştü.

Nijerya hükümeti, Çad Gölü Havzası'ndaki terör örgütü Boko Haram üyeleriyle mücadele için Uluslu Müşterek Görev Gücü'nün kurulmasına yardım etmişti.