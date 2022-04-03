Nijer, Senegal'de dilencilik yapan vatandaşlarını ülkeye getirdi - Son Dakika
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Nijer, Senegal'de dilencilik yapan vatandaşlarını ülkeye getirdi

03.04.2022 05:50
Nijer, Senegal'de dilencilik yapan vatandaşlarını ülkeye getirdi

Nijer hükümeti, Senegal'de dilencilik yaptığı tespit edilen binden fazla vatandaşını ülkeye getirdi.

Nijer hükümeti, Senegal'de dilencilik yaptığı tespit edilen binden fazla vatandaşını ülkeye getirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Senegal'de sokaklarda dilencilik yapan çoğu kadın ve çocuk 1053 Nijer vatandaşını ülkeye getirmek için 2 uçuş düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ülke imajını ve insan onurunu zedeleyen bu "dilencilik furyasıyla" mücadele için hükümetin gerekli önlemleri alacağının altı çizilerek, dilenci çetelerin yargı önünde hesap vereceği kaydedildi.

Hükümetin diğer ülkelerde de dilencilik yapan vatandaşlarını yurda getireceği bilgisi paylaşıldı.

Batı Afrika'da yer alan ve dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan 24 milyonluk Nijer'de terör saldırıları nedeniyle her yıl binlerce kişi bölge ülkelerine sığınıyor.

Libya ve Cezayir'e kadar giden ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bu kişilerin büyük bir kısmı gittikleri ülkelerde sokakta dilencilik yapıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Senegal, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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