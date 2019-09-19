Son Dakika Haberleri: Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ekimde hasta kabulüne başlayacak
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Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ekimde hasta kabulüne başlayacak

40 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edilen Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin ekimde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ekimde hasta kabulüne başlayacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edilen Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin ekimde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Koca, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde inşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde hasta kabulü için son hazırlıkların yapıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanemizde ekim ayında hasta kabulüne başlanacak.

Hafta başında sağlık ekibimizi ve toplam 30 tonluk ilaç, serum, tıbbi sarf malzemesi ve sterilizasyon ürünlerini, Milli Savunma Bakanlığımız tarafından tahsis edilen askeri kargo uçağı ile başkent Niamey'e gönderdik. 5 bin 840 metrekare arazi üzerine kurulu hastanemizde 31 Türk personele ilaveten Nijerli sağlık çalışanları görev yapacak. Üç yıl süreyle bakanlığımız ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ortak işletme modeliyle hizmet verecek hastane, sonrasında Nijer'e devredilecek."

Koca, hastanenin dost ve kardeş Nijer halkına ve bölgede bulunan Türk vatandaşlarına şifa veren bir merkez olması temennisinde bulundu.

Türkiye, Nijer, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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