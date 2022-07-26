Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi heyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi heyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

26.07.2022 19:50
Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi heyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Eski Nijer Başbakanı ve İslam İşbirliği Genel Sekreteri Hamid Algabid'in başkanlık ettiği Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi heyeti, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u ziyaret etti.

Eski Nijer Başbakanı ve İslam İşbirliği Genel Sekreteri Hamid Algabid'in başkanlık ettiği Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi heyeti, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmede, Türkiye ile Nijer arasında vakıflarla ilgili iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini Nijer'le paylaşmasını içeren konular ele alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Nijer'in başkenti Niamey'de 3- 6 Ekim'de düzenlenecek "Uluslararası Vakıflar Yatırım Konferansı"na davet edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Nijer, Güncel, Son Dakika

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