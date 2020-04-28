Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'da karantinaya alındı - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Nijer ve Mali'de bulunan 151 Türk vatandaşı, yeni tip korana virüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Erzurum'a getirildi. Erzurum Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.

Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum 'da karantinaya alındı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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