Nijerli hafız adaylarına TDV'den Kur'an-ı Kerim hediyesi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında toplanan bağışlarla alınan Kur'an-ı Kerim'ler, Nijer'de zor şartlarda hafızlık eğitimi alan çocuklara dağıtılıyor.

Yarım asra yakın süredir yurt içinde ve yurt dışında yardım çalışması yürüten TDV, ramazan ayı faaliyetlerini Nijer'de sürdürüyor.

Vakıf, Orta Afrika'da yer alan, 21 milyon nüfusunun büyük bölümü genç ve çocuklardan oluşan Nijer'de zor şartlarda hafızlık eğitimi gören çocukları unutmadı.

Ülkede "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdüren çocuklara, bağışçıların destekleriyle alınan Kur'an-ı Kerim'ler dağıtılmaya başlandı.

Nijer'de 10-20 bin Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı hedefleyen vakıf yetkilileri, kampanya kapsamında ramazan boyunca 7 dilde basılmış 75 bin Kur'an-ı Kerim'i ise çoğu Afrika kıtasında yer alan 22 ülkedeki çocuklara ulaştıracak.

"Dünyanın dört bir tarafında ramazan bereketi yaşanıyor"

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, AA muhabirine, dünyanın dört bir tarafında ramazan bereketinin yaşandığını belirterek, ramazan ayı gıda paketi dağıtımlarına dün Nijer'den başladıklarını söyledi.

Çetin, sadece gıda yardımı yapmadıklarını, "Hediyem Kur'an Olsun Projesi"ni de sürdürdüklerini dile getirerek, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliği ekiplerinin desteğiyle sahada birlikte çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Zor şartlarda hafızlık eğitimi alan çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çetin, "Ramazan ayı boyunca çalışmalar yürüteceğiz. Eğitim aldıkları yerler çok kötü. Dolayısıyla buralara da birtakım onarım ve düzeltmeler yapılacak. Ramazanda burada (Nijer) 10-20 bin civarında Kur'an dağıtmayı planlıyoruz. Gelenek olan 'Luh'larla çalışıyorlar. Ezber geleneği olan Luh'lardan sonra hafızalarını diri ve dinç tutmak adına Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç olacak. Hem burada öğrencilerin hayatlarına dokunmuş hem de bağışçılarımıza aracılık etmiş olacağız. Her öğrenciye bir Kur'an hedefindeyiz." diye konuştu.

Çetin, ayrıca DİTİB'in ramazan boyunca çocuklara iftar ikramlarında da bulunacağını sözlerine ekledi.