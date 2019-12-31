Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir - Son Dakika

Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir

6 saat önce

Türkiye'den Nijer'e gönüllü giden doktorların, Afrikalılarda nadir bulunan büyükçe mavi gözlerine glokom (göz tansiyonu) teşhisi koyduğu 7 yaşındaki Rukiye Ramatou, ilaç desteği sağlanmadığı takdirde 6 ay sonra görme yetisini kaybetme sorunuyla karşı karşıya kalacak.

Türkiye'den Nijer'e gönüllü giden doktorların, Afrikalılarda nadir bulunan büyükçe mavi gözlerine glokom (göz tansiyonu) teşhisi koyduğu 7 yaşındaki Rukiye Ramatou, ilaç desteği sağlanmadığı takdirde 6 ay sonra görme yetisini kaybetme sorunuyla karşı karşıya kalacak.

Türkiye'den Nijer'e giden 12 doktor, 13 hemşire ve 9 lojistik görevlisinden oluşan "Gönüllüler" ekibi, Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle, Maradi bölgesindeki hastaların dertlerine deva olmaya çalışıyor.

Yerel bir radyonun anonsundan Türkiye'den gelen gönüllü doktorların sağlık taraması için bölgedeki Tessaoua ve Aguie kasabalarına geldiğini duyan anne Aicha Ramatou, kızı Rukiye ile oğlu Halim'i yanına alarak yaptığı uzun yolculuktan sonra ekibin olduğu yere ulaştı.

Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir

Türkiye, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:27 Kaynak: AA
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