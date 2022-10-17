Daha sonra rehin alındıkları tespit edilen 148 kişiden 120'si, gruplar halinde, en son kalan 28'i ise 5 Eylül 'de serbest bırakılmıştı. Son kalan kişilerin serbest bırakılması karşılığında 101 Boko Haram üyesinin salıverildiği iddia edilmişti.

İrabor, teröristlerin 2016'da hükümetin kurduğu Güvenli Koridor Operasyonu merkezine taşındığını kaydederek, Boko Haram üyelerinin, şu anda merkezde radikal eğilimlerine son verilmesi için yürütülen bir süreçten geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya, 101 Boko Haram üyesinin serbest bırakıldığı iddiasını yalanladı - Son Dakika

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