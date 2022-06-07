Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres , saldırıyı kınayarak, hükümeti failleri adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırdı.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Son Dakika

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