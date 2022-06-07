Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

07.06.2022 16:18
Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Nijerya, ülkenin güneyinde 5 Haziran'da kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Nijerya, ülkenin güneyinde 5 Haziran'da kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Salgınların kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, olay yerinde patlayıcıların ele geçirildiği aktarıldı.

Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınayarak, hükümeti failleri adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırdı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Pantami ile görüştü Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Pantami ile görüştü Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:25 Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 İstenilen reytinge ulaşamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:23:44. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement