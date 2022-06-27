Nijerya, 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek - Son Dakika
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Nijerya, 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek

27.06.2022 12:43
Nijerya, 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, petrol sahaları geliştirme haklarını kazanan 57 şirkete petrol arama ruhsatı vereceğini bildirdi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, petrol sahaları geliştirme haklarını kazanan 57 şirkete petrol arama ruhsatı vereceğini bildirdi.

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarında petrol aramak ve çıkarmak için yarın 57 şirkete ruhsat verileceğini duyurdu.

Kıyıda ve sığ sularda bulunan daha küçük petrol bloklardan oluşan petrol sahaları, yerel şirketler tarafından geliştiriliyor.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, devlet maliyesini desteklemek ve ülkenin dövizinin büyük kısmını sağlayan petrol sektörüne yerel katılımı geliştirmek için sahalardaki üretimi artırmak istiyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

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