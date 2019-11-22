Nijerya, 586 Boko Haram mensubunu topluma kazandıracak

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan 586 Boko Haram üyesinin topluma kazandırılma projesi kapsamında rehabilitasyon süreci başlatıldı.

Operasyon Güvenli Koridoru Sözcüsü Tümgeneral Bamidele Shafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda yakalanan ve teslim olan 586 örgüt üyesi için Gombe'deki devlet rehabilitasyon merkezinde rehabilitasyon sürecinin başladığını belirtti.

Shafa, örgüt üyelerinin rehabilitasyon sürecinin ardından ailelerine teslim edileceğini söyledi.

Son zamanlarda örgüte yönelik operasyonların başarılı olduğunu işaret eden Shafa, Borno eyaletindeki operasyonlarda binden fazla örgüt üyesinin teslim olduğunu kaydetti.

Şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.