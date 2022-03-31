Nijerya AB için alternatif doğal gaz tedarikçisi olmaya hazır - Son Dakika
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Nijerya AB için alternatif doğal gaz tedarikçisi olmaya hazır

31.03.2022 14:27
Nijerya AB için alternatif doğal gaz tedarikçisi olmaya hazır

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, Rusya'ya bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği (AB) için alternatif doğal gaz tedarikçisi olmaya hazır olduklarını duyurdu.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, Rusya'ya bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği (AB) için alternatif doğal gaz tedarikçisi olmaya hazır olduklarını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, başkent Abuja'da AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Sylva, burada yaptığı açıklamada, Nijerya'nın AB için alternatif doğal gaz tedarikçisi olmaya hazır olduğunu belirtti.

AB'yi, Shell, Eni ve Total Energies gibi petrol ve gaz şirketlerini Nijerya gaz sektöründeki yatırımlarını artırmaya teşvik etmeye çağıran Sylva, "Avrupa'daki enerji sorununu çözmek için güvenilir ortaklar olmak istiyoruz ve bunu ancak birlikte çalışarak başarabiliriz. Nijerya ancak bu alanlara yapılan yatırımlar arttığında bu yükümlülüğü yerine getirebilir." ifadelerini kullandı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Nijerya, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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