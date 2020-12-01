Nijerya açıklarında 3'ü Lübnanlı 8 gemici kaçırıldı - Son Dakika

Nijerya açıklarında korsanların bir Lübnan gemisine saldırarak 3'ü Lübnanlı 8 gemiciyi kaçırdığı bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın Abuja Büyükelçisi Husam Diyab, Kamerun'a giden bir Lübnan ticari gemisinin Nijerya açıklarındayken korsanlar tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Korsanların daha sonra Kamerunlu 2 denizciyle birlikte geminin Nijerya'ya dönmesine izin verdiği, gemide bulunan 3'ü Lübnanlı 8 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın Abuja Büyükelçisi Diyab, olayı tüm detaylarıyla Nijerya Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere ilgililerle takip ettiklerini kaydetti.

Diyab'ın Kamerun'daki Lübnan Fahri Konsolosuyla da iletişimde olduğu aktarıldı.

Geminin Nijerya'daki Cross River - Lagos'a yakın bir bölgeden Kamerun'a yük taşımak için bir petrol şirketi tarafından kiralandığı kaydedildi.

Mısır'da yayınlanan El-Yevm es-Seba gazetesi ise kaçırılanlar arasında biri mühendis, diğeri subay 2 Mısırlı denizcinin de bulunduğunu yazdı.

Geminin, Abuja'dan Kamerun'a mal taşırken Nijerya sahili yakınlarında korsanlar tarafından alıkonulduğu ifade edildi.