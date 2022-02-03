Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında petrol şirketi SEPCOL tarafından işletilen gemide patlama meydana geldi. Nijer Nehri deltasında bulunan ve 2 milyon varil petrol depolama kapasitesine sahip gemi, patlamanın ardından alevlere teslim oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre alevler geminin tamamını sardı. Patlamada, gemide bulunan 10 mürettebat yaşamını yitirdi.
Patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktaran Okafor, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! 10 mürettebat hayatını kaybetti - Son Dakika