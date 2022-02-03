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Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! 10 mürettebat hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! 10 mürettebat hayatını kaybetti

03.02.2022 15:50

Nijerya açıklarında 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip petrol üretim gemisinde patlama meydana geldi. Gemi alevlerle boğuşurken, içerideki 10 mürettebat hayatını kaybetti.

Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında petrol şirketi SEPCOL tarafından işletilen gemide patlama meydana geldi. Nijer Nehri deltasında bulunan ve 2 milyon varil petrol depolama kapasitesine sahip gemi, patlamanın ardından alevlere teslim oldu.

10 MÜRETTEBAT ÖLDÜ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre alevler geminin tamamını sardı. Patlamada, gemide bulunan 10 mürettebat yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktaran Okafor, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

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Nijerya, Patlama, Petrol, Gemi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! 10 mürettebat hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! 10 mürettebat hayatını kaybetti - Son Dakika
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