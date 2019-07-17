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Nijerya, Afrika Kupası'nda 3'üncü oldu

1 saat önce

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.

Nijerya, Afrika Kupası'nda 3'üncü oldu, System.String[]
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.
Kahire'deki Al Salam Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Nijerya, 3'üncü dakikada Odion Ighalo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Nijerya, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Tunus, 2'nci yarıda topa daha fazla sahip olsa da aradığı beraberlik golünü bulamayınca karşılaşmayı Nijerya 1-0 kazandı. Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü sırada tamamlamış oldu.
Nijerya'da geçtiğimiz yıl Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ile Bursaspor forması giyen Abdullahi Shehu karşılaşmada forma şansı bulamadı.


Nijerya, Afrika, Mısır, Tunus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
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