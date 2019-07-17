Nijerya, Afrika Kupası'nda 3'üncü oldu
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Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.
Mısır Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
'da düzenlenen Afrika
Uluslar Kupası'nda Tunus
'u 1-0 yenen Nijerya
, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi. Kahire
'deki Al Salam Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Nijerya, 3'üncü dakikada Odion Ighalo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Nijerya, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Tunus, 2'nci yarıda topa daha fazla sahip olsa da aradığı beraberlik golünü bulamayınca karşılaşmayı Nijerya 1-0 kazandı. Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü sırada tamamlamış oldu.
Nijerya'da geçtiğimiz yıl Galatasaray
'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru
ile Bursaspor
forması giyen Abdullahi Shehu karşılaşmada forma şansı bulamadı.
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