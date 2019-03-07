Nijerya, Afrika'nın En Büyük Pirinç Üreticisi Oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, 2018 yılında Afrika'nın en büyük pirinç üreticisi oldu.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, 2018 yılında Afrika'nın en büyük pirinç üreticisi oldu.



Afrika Pirinç Merkezinin verilerine göre, Nijerya, 2018 yılı pirinç üretiminde Mısır'ı geçerek Afrika'da ilk sıraya yükseldi.



Zengin tarım arazilerine sahip Nijerya'da yılda 4 milyon ton, Afrika genelinde ise 14.6 milyon ton pirinç üretiliyor.



200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da hükümet uluslararası kurumlar ile yürütülen çalışmalar kapsamında pirinç ithalatının azaltılmasını hedefliyor.



Nijerya'nın Kebbi, Yobe, Sokoto, Kwara, Akwa Ibom gibi birçok bölgesinde pirinç üretimi için verimli topraklar bulunuyor ve bazı bölgelerde yılda 2 mahsül alınabiliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gezi Parkı Eylemleri Öncesi Mehmet Ali Alabora'nın Mısır'da Saha Eğitimi Aldığı Ortaya Çıktı!

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi