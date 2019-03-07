Son Dakika Haberleri: Nijerya, Afrika'nın En Büyük Pirinç Üreticisi Oldu

Nijerya, Afrika'nın En Büyük Pirinç Üreticisi Oldu

44 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, 2018 yılında Afrika'nın en büyük pirinç üreticisi oldu.

Nijerya, Afrika'nın En Büyük Pirinç Üreticisi Oldu, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, 2018 yılında Afrika'nın en büyük pirinç üreticisi oldu.

Afrika Pirinç Merkezinin verilerine göre, Nijerya, 2018 yılı pirinç üretiminde Mısır'ı geçerek Afrika'da ilk sıraya yükseldi.

Zengin tarım arazilerine sahip Nijerya'da yılda 4 milyon ton, Afrika genelinde ise 14.6 milyon ton pirinç üretiliyor.

200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da hükümet uluslararası kurumlar ile yürütülen çalışmalar kapsamında pirinç ithalatının azaltılmasını hedefliyor.

Nijerya'nın Kebbi, Yobe, Sokoto, Kwara, Akwa Ibom gibi birçok bölgesinde pirinç üretimi için verimli topraklar bulunuyor ve bazı bölgelerde yılda 2 mahsül alınabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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