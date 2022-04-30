Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesini bekliyor - Son Dakika
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Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesini bekliyor

30.04.2022 06:46
Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesini bekliyor

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin, Benin Krallığı dönemine ait 1130 bronz heykelinin Almanya'dan iadesini beklediğini bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin, Benin Krallığı dönemine ait 1130 bronz heykelinin Almanya'dan iadesini beklediğini bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, Benin Kralı 2. Oba Ewuare'yi başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda kabul etti.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'ya kaçırılan 125 yıllık bronz heykellerin ülke için önemli eserler olduğunu belirtti.

Daha önce Cambridge ve Aberdeen üniversitelerinde bulunan 2 bronz heykelin iade edildiğini bildiren Buhari, Almanya'da bulunan 1130 bronz heykelin iadesinin de beklendiğini söyledi.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Almanya, Nijerya, Benin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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