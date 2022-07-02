Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı

02.07.2022 02:13
Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı

Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Almanya'dan 125 yıllık 1130 bronz heykelin iade edileceğine dair Berlin'de bir anlaşma imzaladı.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, imza töreninde yaptığı açıklamada, planlanan iadeyi "dünyanın herhangi bir yerindeki eserlerin en büyük tek geri dönüşü" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın kaçırılan eserlerin iadesini kabul ederek geçmişin yanlışlarını düzeltmeye öncülük ettiğini vurgulayan Mohammed, "Nijerya, Alman kolonisi olmamasına rağmen, Alman kamu kurumlarında görülen eserlerin birçoğu oraya ticaret ve bağışlar yoluyla ulaştı." dedi.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Nijerya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı - Son Dakika
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