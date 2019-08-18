Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivot Adem Bona en iyi 5'te!
23 dakika önce
İtalya'daki şampiyonayı 5'inci sırada tamamlayan U16 Milli Takım'da maç başına 14 sayı, 10.3 ribaund, 4 blok ortalamaları tutturan Adem Bona, en iyi 5'te yer alarak onurlandırıldı.
İtalya
'daki şampiyonayı 5'inci sırada tamamlayan U16 Milli Takım'da maç başına 14 sayı, 10.3 ribaund, 4 blok ortalamaları tutturan Adem Bona, en iyi 5'te yer alarak onurlandırıldı.
Genç yıldız adayı, Yunanistan
'da ay başında yapılan U18 Avrupa
Şampiyonası'nda da U18 Milli Takım'da forma giyerek final heyecanı yaşamıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:04
Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetime iletti! İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a!