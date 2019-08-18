Son Dakika Haberleri: Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivot Adem Bona en iyi 5'te!
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Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivot Adem Bona en iyi 5'te!

23 dakika önce

İtalya'daki şampiyonayı 5'inci sırada tamamlayan U16 Milli Takım'da maç başına 14 sayı, 10.3 ribaund, 4 blok ortalamaları tutturan Adem Bona, en iyi 5'te yer alarak onurlandırıldı.

Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivot Adem Bona en iyi 5'te!, System.String[]
İtalya'daki şampiyonayı 5'inci sırada tamamlayan U16 Milli Takım'da maç başına 14 sayı, 10.3 ribaund, 4 blok ortalamaları tutturan Adem Bona, en iyi 5'te yer alarak onurlandırıldı.

Genç yıldız adayı, Yunanistan'da ay başında yapılan U18 Avrupa Şampiyonası'nda da U18 Milli Takım'da forma giyerek final heyecanı yaşamıştı.

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Yunanistan, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:04 
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