Muhammed'in istifasının yolsuzluk iddialarıyla alakalı olmadığı vurgulanan haberlerde, Başyargıcın, sağlık sorunlarından dolayı dün gece istifa ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya Başyargıcı istifa etti - Son Dakika

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