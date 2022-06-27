Nijerya Başyargıcı istifa etti - Son Dakika
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Nijerya Başyargıcı istifa etti

27.06.2022 14:20
Nijerya Başyargıcı istifa etti

Nijerya Başyargıcı Tanko Muhammed, hakkındaki yolsuzluk iddiaları devam ederken görevinden istifa etti.

Nijerya Başyargıcı Tanko Muhammed, hakkındaki yolsuzluk iddiaları devam ederken görevinden istifa etti.

Ulusal basındaki haberlerde, 68 yaşındaki Başyargıç Muhammed'in, istifasını Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye sunduğu belirtildi.

Muhammed'in istifasının yolsuzluk iddialarıyla alakalı olmadığı vurgulanan haberlerde, Başyargıcın, sağlık sorunlarından dolayı dün gece istifa ettiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme'deki 14 yargıç tarafından imzalanan protesto notunda Muhammed, yargıçlara meşru haklarını vermemekle suçlanmıştı.

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Nijerya, 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek Nijerya, 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek
Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Başyargıcı istifa etti - Son Dakika

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